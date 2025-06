PS. Moção de Carneiro preparada por Conselho Estratégico com mão de Vieira da Silva

"Se alguma coisa falhou foi não se ter conseguido manter um diálogo suficientemente persistente com os parceiros, nomeadamente com as outras forças políticas, mas também com as autarquias - houve queixas de autarquias, nalguns momentos - para estabelecer uma política que não esteja sujeitas às flutuações dos governos, uma política que seja uma política de consenso e que se mantenha e que seja previsível", disse.