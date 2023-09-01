PS vai interpelar Governo dos Açores no parlamento regional sobre operação da Ryanair

O PS/Açores vai interpelar o Governo Regional no parlamento açoriano para obter esclarecimentos sobre a operação da Ryanair, acusando o executivo de estar, "desesperadamente", a "esconder" o acordo firmado com a companhia aérea.."O que tem sido tornado público é pouco e nem sequer é anunciado por qualquer um dos intervenientes. O Governo Regional tem a obrigação de esclarecer quais os termos desse acordo", afirmou o líder do PS nos Açores, Vasco Cordeiro, citado em nota de imprensa..O presidente dos socialistas açorianos vai "suscitar uma interpelação ao Governo Regional, no próximo plenário da Assembleia Legislativa, sobre os termos do acordo estabelecido com a Ryanair a propósito da operação para os Açores".."Não é só uma obrigação do Governo [dos Açores]. É também uma necessidade urgente dos empresários do setor turístico de forma a poderem planear a sua atividade para o futuro", alertou Vasco Cordeiro..No seu site, a Ryanair não disponibiliza voos entre as ilhas de São Miguel e Terceira e o continente português a partir de novembro..O Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) já admitiu que existe um acordo com a companhia irlandesa que passa pela redução de voos, mas rejeitou entrar em detalhes até as ligações serem disponibilizadas, levando o PS a exigir esclarecimentos..Na quarta-feira, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou que não existe "mais nada a dizer" sobre a operação da Ryanair para a região, realçando que os açorianos têm se habituar à "economia não governamentalizada"..Esta sexta-feira, o PS condenou a falta de transparência do executivo regional, pedindo esclarecimentos sobre o número de frequências diárias, a disponibilidade de lugares para São Miguel e Terceira e as contrapartidas previstas no acordo com a transportadora..Vasco Cordeiro, que presidiu ao Governo Regional entre 2012 e 2020, quer ainda saber "quantos postos de trabalhos, diretos e indiretos" estão previstos nos termos da operação da Ryanair para o arquipélago.."No que diz respeito à transparência, este Governo Regional degrada-se a olhos vistos, mas os açorianos não podem ficar mais prejudicados por isso", concluiu o socialista..Na terça-feira, o líder do PS/Açores já tinha dito que o Governo Regional tinha a "obrigação de esclarecer os açorianos" sobre a operação da Ryanair, criticando a "falta de transparência" do processo..Antes, na segunda-feira, José Manuel Bolieiro afirmou que o executivo "fez o que tinha de fazer" para manter a operação da Ryanair para o arquipélago, rejeitando reagir a "comentaristas de circunstância".