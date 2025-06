PSD diz que candidatos à liderança do PS não têm moral para falar em cortes de pensões

O dirigente do PSD respondia às críticas de Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro à medida anunciada no sábado pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, no Congresso do partido, de uma subida do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos para 820 euros no final da próxima legislatura (em 2028) se vencer as legislativas antecipadas de 10 de março.