PSD e CDS-PP vão avançar com coligação pré-eleitoral para as legislativas e europeias

Os líderes do PSD e CDS-PP, Luís Montenegro e Nuno Melo, comprometem-se ainda com uma "coragem reformista" que fomente "a competitividade das empresas, a qualificação dos portugueses, a inovação e geração de valor acrescentado, o reforço do Portugal empreendedor e exportador, a valorização do mundo rural, que salve e reabilite o Estado Social do definhamento em curso, e que assegure a todos os portugueses a saúde, educação e habitação acessíveis e com qualidade".