PSD quer regulador da energia no parlamento a explicar agravamento da dívida tarifária

O PSD pediu esta quarta-feira a audição parlamentar da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobre a previsão de agravamento da dívida tarifária em 2024.."De acordo com a ERSE, a divida tarifária aumentará no montante de 1717 milhões de euros, ascendendo a 1995 milhões de euros no final de 2024, configurando o maior aumento da última década e, mais preocupante ainda, uma forte inversão da tendência de redução desta dívida", aponta o PSD, no requerimento..Para os sociais-democratas, "há um conjunto de riscos que não podem ser ignorados pelo que as medidas anunciadas devem ser devidamente explicadas, sobretudo no que diz respeito ao agravamento de custos a médio prazo com os juros da dívida".."Importa perceber estas opções de política energética, propostas pela ERSE, com a intenção de conciliar a necessidade de conter a subida das tarifas e de mitigar os preços junto dos consumidores, mas podendo comprometer a sustentabilidade do sistema e a trajetória de redução da dívida tarifária", refere..O PSD considera que "há três questões principais a esclarecer", justificando o pedido de audição do regulador da área da energia.."O que justifica o aumento da dívida tarifária proposto pela ERSE atirando custos acrescidos para o futuro e que serão suportados pelos consumidores?", questionam..Por outro lado, os sociais-democratas questionam "quais as razões subjacentes ao aumento tão expressivo entre 2023 e 2024 nas tarifas de acesso às redes?".."Em que medida é que estas opções condicionam a capacidade do país realizar os investimentos necessários ao desenvolvimento do sistema elétrico, nomeadamente no que respeita aos compromissos com a descarbonização e redução de emissões?", perguntam ainda..A dívida tarifária vai mais do que duplicar em 2024 face a 2023, de 879 para 1.995 milhões de euros, mas a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recusa uma menor sustentabilidade do setor elétrico a médio prazo, de acordo com a Proposta de Tarifas e Preços para a Energia Elétrica para o próximo ano apresentada na segunda-feira..O aumento da dívida tarifária em 2024 inverte a tendência de descida iniciada em 2016, ano em que recuou para os 4.718 milhões de euros face ao pico de 5.080 milhões de euros do ano anterior. Desde então, a dívida tarifária tem vindo sempre a diminuir, à exceção de 2021, em que se manteve inalterada face ao ano anterior, nos 2.757 milhões de euros..De acordo com a ERSE, o aumento da dívida no próximo ano acontece porque, "para garantir a estabilidade tarifária, nas tarifas para 2024 a evolução desfavorável dos CIEG [custos de interesse económico geral] obrigou à transferência intertemporal de proveitos permitidos"..A ERSE apresentou na segunda-feira uma proposta de aumento no preço da eletricidade para o mercado regulado de 1,1% a partir de 1 de janeiro de 2024.