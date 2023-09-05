Quase 70 mil famílias em risco de gastar mais de metade do ordenado com crédito à habitação

São quase 70 mil as famílias as famílias com crédito à habitação que correm o risco de chegar ao final de 2023 a gastar mais de metade do salário para suportar o empréstimo. Os quase 5% de agregados familiares em situação de sobrecarga financeira são agora quase o dobro do que eram há dois anos atrás, de acordo com as estimativas do Banco de Portugal (BdP), conforme noticia o jornal Público. .O último Relatório de Estabilidade Financeira, publicado em maio pelo regulador da banca, alertava que os "encargos mais elevados com o serviço da dívida dos empréstimos à habitação" deviam contribuir para uma subida do rácio entre prestação e rendimento disponível de 16,3% em junho do ano passado, para os 22,3% em dezembro de 2023. Tal significa que o regulador antecipava que, pelo fim deste ano, as despesas com o crédito à habitação fosse, em média, mais de um quinto do rendimento disponível para pagar as prestações da casa..Ainda de acordo com o BdP, a maioria das famílias, cerca de 75%, devia continuar a suportar uma taxa de esforço igual ou menor que 30% em 2023. No entanto, 18,6% passariam a ter de fazer face a uma taxa de esforço superior a 40% até ao final do ano, valor bastante acima dos 7,7% de famílias que estavam nesta situação em junho de 2022.