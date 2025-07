Queixas contra transportes públicos disparam 40%, com Carris e UNIR no topo da lista negra

De 1 de janeiro a 15 de dezembro, a plataforma registou um total de 2911 reclamações relacionadas com as categorias Transportes Coletivos de Passageiros, Comboio e Metropolitano e Transporte Marítimo, enquanto no igual período de 2022 este mesmo conjunto tinha verificado 2102 queixas, ou seja, um acréscimo de 809.