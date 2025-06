Queixas de contribuintes contra o fisco duplicam em 2022

As queixas de contribuintes contra o fisco duplicaram em 2022, tendo sido apresentadas 5345 reclamações, mais 102% face ao ano anterior em que se tinham registado 2649 queixas. Os dados do Relatório sobre o Combate à Fraude e à Evasão Fiscal e Aduaneira 2022, mostram que as principais motivações foram os procedimentos da Autoridade Tributária (AT) em áreas como IRS, IMI, IUC, IVA e justiça tributária, de acordo com uma notícia publicada pelo jornal Correio da Manhã.