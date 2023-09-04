Radares geram multas de 360 mil euros em 24 horas

O primeiro dia do mês de setembro ficou marcado pela entrada em funcionamento de 37 novos radares, que em apenas 24 horas apanharam seis mil condutores em excesso de velocidade. As multas ainda não foram processadas, mas se cada condutor pagar a coima mais baixa, no valor de 60 euros, o Estado vai receber pelo menos 360 mil euros, segundo noticia o Correio da Manhã..Dos 37 novos radares instalados, 12 medem a velocidade média e estão localizados em zonas onde o excesso de velocidade já provocou diversos acidentes mortais..A rede Sincro - Sistema Nacional de Controlo de Velocidade -, já tinha 61 locais de controlo de velocidade, aos quais se juntam agora mais 37 dispositivos. A previsão é que se instalem mais 25 radares, que ficarão operacionais em breve, alcançando-se um total de 123 dispositivos ativos.