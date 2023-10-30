Reclamações no setor da energia baixam 17% no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2023, registaram-se 4304 reclamações no setor da energia, menos 17% face ao trimestre anterior, em que se contabilizaram 5179 queixas, e menos 24% em relação a igual período de 2022, de acordo com dados divulgados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Comparando, ainda, com os números relativos aos primeiros três meses do ano, são menos 37,6% de reclamações..O Boletim de Apoio ao Consumidor, elaborado pelo regulador com periodicidade trimestral, revela que nos últimos quatro trimestres as queixas apresentadas através de livros de reclamações (físico e eletrónico), incidiram particularmente sobre o setor elétrico, que concentrou 73,1% das reclamações, seguindo-se o fornecimento dual (eletricidade e gás natural) com 16% e o setor do gás natural, com 10,9%..Entre os temas que motivaram mais queixas entre julho e setembro estão questões relacionadas com faturação (1109), contrato de fornecimento (368) e práticas comerciais desleais (358) que representaram, em conjunto, 42,6% do total de reclamações apresentadas pelos consumidores. O livro de reclamações eletrónico foi a origem de 79% das contestações recebidas pelo regulador, enquanto a versão em papel concentrou os restantes 21%..Desde o início do ano, os dados da ERSE têm mostrado uma tendência decrescente no número de reclamações: entre o primeiro e o segundo trimestre registaram-se menos 25%, de 6900 para 5179, números que continuaram a baixar entre o segundo e o terceiro trimestre, de 5179 para 4304 (-17%)..Enquanto em 2022, ao fecho do terceiro trimestre do ano, se contabilizava um total de 18 366 reclamações, este ano, as queixas acumuladas nos primeiros nove meses de 2023 totalizavam 16 383, menos 1983 do que em igual período do ano anterior. Em 2022, o regulador recebeu um total de 25 100 reclamações..O período entre julho e setembro ficou também marcado pela redução de pedidos de intervenção do regulador sobre casos concretos, menos 24%, com um total de 697 solicitações. Em relação aos primeiros três meses do ano, em que se tinham registado 1196 pedidos de apoio, a redução é de 41,7%. Foi no setor elétrico que se verificou o maior número de intervenções solicitadas à ERSE, representando 78,1% do total, seguido do gás natural (15,9%) e do fornecimento dual (6%)..A faturação manteve-se, à semelhança do segundo trimestre, como tema predominante, concentrando 237 pedidos de intervenção, seguindo-se as questões relacionadas com pré-aviso de interrupção (102) e contrato de fornecimento (70). Englobados na categoria "outros" estão temas como a medição e leitura de contadores, o autoconsumo, as ligações às redes e a qualidade de serviço, que perfizeram 288 solicitações à ERSE..Em 38% dos casos em que foi solicitada a intervenção do regulador da energia, as pretensões dos consumidores foram total ou parcialmente satisfeitas e, em 22%, foi prestada a informação necessária ao esclarecimento do consumidor. O tratamento e resposta a 91% desses processos, no terceiro trimestre de 2023, ocorreram em prazo inferior a 90 dias úteis..Não obstante os números de reclamações e pedidos de apoio em casos concretos dirigidos ao regulador, os consumidores também procuram a ERSE para esclarecimento de dúvidas e pedidos de informação. De facto, no terceiro trimestre, registaram-se 854 pedidos de informação, menos 12% do que no trimestre anterior..Por concentrar o maior número de clientes, a eletricidade foi o setor com maior número absoluto de pedidos de esclarecimento (65,5%). Ainda assim, o Boletim de Apoio ao Consumidor destaca, ainda, as questões relativas a "gás engarrafado, instalações elétricas e de gás e outros temas" (11,6%), seguindo-se o gás natural (10%) e os combustíveis e GPL (8,5%). O fornecimento dual foi o que menos despertou as dúvidas dos consumidores, com apenas 4,4% de pedidos..Os três temas mais frequentemente questionados foram a faturação (154), os contratos de fornecimento (98) e as tarifas e preços (78) que, em conjunto, agregaram 39% dos pedidos de informação, sendo que 92% das questões foram respondidas pelo regulador num prazo inferior a 15 dias úteis..De recordar que os consumidores têm ainda à disposição a linha de atendimento telefónico da ERSE, em funcionamento entre as 9h e as 19h nos dias úteis. O horário, que foi alargado em outubro do ano passado, já permitiu atender cerca de 13 400 chamadas entre 24 de outubro de 2022 e 30 de junho de 2023..Por via telefónica, as principais questões dos consumidores dizem respeito a faturas, mudança para o mercado regulado, leitura e medição de contadores, pedidos de informação relativamente ao estado de processos em curso na ERSE e autoconsumo.