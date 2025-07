Recusa de horas extra dos médicos pode colocar em causa resposta do SNS

"No caso do SNS, ou temos reformas rápidas ou corremos o risco de perdermos o SNS como o conhecemos", pelo que são necessárias medidas "coerentes, implementadas de forma célere", focadas na autonomia das unidades de saúde e aposta na prevenção em vez da terapia, com novos modelos de financiamento mais focados na "integração de cuidados do ponto de vista clínico".