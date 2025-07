Refreio das rent-a-car não travou crescimento do turismo até agosto

Nos primeiros oito meses do ano, as transações a cartão em todo o país aumentaram 27% face ao igual período de 2022, somando mais 24 pontos percentuais do que a faturação. Esta é uma tendência fácil de entender quando se olha para o valor médio por compra: se no ano passado, pela mesma altura, o ticket médio era de 116,80 euros, até agosto de 2023 foi de 94,61 euros, um decréscimo de 19% e uma diferença de 22,19 euros em valor. Algarve (-34%), Centro (-25%) e AM de Lisboa (-21%) foram as que mais ressentiram, enquanto nos Açores e na Madeira se verificaram os valores mais altos, de 208,87 e 204,55 euros, pela mesma ordem.