Dinheiro Vivo

Região do Dão espera vinho em boa quantidade e qualidade

O presidente da Comissão Vitivinícola da Região do Dão diz que que "o escaldão de há uns tempos e agora este, dos últimos dias, com temperaturas muito altas, acima dos 40 graus, afetou algumas zonas mais secas, e é natural que as videiras se tenham ressentido".