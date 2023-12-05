Renováveis abastecem 87% da eletricidade consumida em novembro

A produção de energia de fonte renovável abasteceu 87% da eletricidade consumida em novembro, mês em que as condições voltaram a ser favoráveis para as produções hidroelétrica e eólica, divulgou a REN -- Redes Energéticas Nacionais, esta terça-feira..Segundo a gestora do sistema elétrico, a produção não renovável abasteceu 13% do consumo de eletricidade naquele mês, enquanto o saldo de trocas com o estrangeiro foi ligeiramente exportador, equivalendo a cerca de 2% do consumo nacional..Em novembro, o consumo de energia elétrica voltou a registar uma evolução positiva, com uma subida homóloga de 3,5% (ou de 3,3% com correção dos efeitos de temperatura e dias úteis)..No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, o consumo registou uma evolução homóloga marginalmente positiva, de 0,2% (ou 0,1% com correção da temperatura e dias úteis)..Num mês de novembro em que "as condições voltaram a ser favoráveis para as produções hidroelétrica e eólica", a primeira registou um índice de produtibilidade de 2,02 (média histórica de 1), o terceiro valor mais elevado dos registos da REN para este mês (registos desde 1971)..Ainda nas hidráulicas, registou-se no dia 05 de novembro um novo máximo histórico na potência entregue à rede, 6.719 Megawatts (MW), acima dos 6.569 MW de janeiro deste ano..Já na energia eólica, o índice mensal situou-se em 1,04, enquanto na fotovoltaica foi de 0,92..No período de janeiro a novembro, a REN indica que os índices de produtibilidade associados às energias renováveis "estão próximos dos valores médios", com o de energia hidráulica a registar 0,98 e os de eólica e solar ambos com 1,01.."Desde o início do ano até ao final de novembro, a produção renovável abasteceu cerca de 59% do consumo, repartida pela eólica com 25%, hidroelétrica com 21%, fotovoltaica com 7% e biomassa com 6%", detalha..Quanto à produção a gás natural, abasteceu 20% do consumo e o saldo importador assegurou igualmente 20%..No mercado de gás natural, mantém-se a tendência de queda, com uma variação homóloga global de -31% em novembro..No segmento do mercado elétrico, condicionado pela maior disponibilidade de energia renovável este ano, registou-se uma descida homóloga de 64%, enquanto no segmento convencional, que compreende os restantes clientes, se registou também uma variação homóloga negativa, com uma descida de 2,2%..No final de novembro, o consumo de gás natural registou uma descida homóloga de 21%, com menos 42% no segmento de produção de energia elétrica e menos 4,1% no segmento convencional..Segundo nota a REN, no segmento convencional trata-se, mesmo, do consumo mais baixo desde 2009..Na segunda-feira, a Agência para a Energia (Adene) tinha já informado que, em novembro, as energias renováveis abasteceram 87,3% do consumo de eletricidade em Portugal continental, com a seguinte repartição: hídrica 47,5%, eólica 30,8%, solar fotovoltaico 4,5%, e a biomassa 4,5%.."Destaca-se a elevada queda da produção não renovável (-61%) face ao mês homólogo e do saldo voltar a ser exportador", realçou a Adene, que destacou também os aumentos da produção hídrica (+174%) e do solar fotovoltaico (+38%)..Já a produção hidroelétrica foi superior à soma das restantes renováveis, acrescentou.