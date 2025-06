Dinheiro Vivo

Reorganização do SNS implica "enorme esforço de reforço" dos salários dos médicos

Momento em que o executivo anuncia as novas medidas coincide, no entanto, com o anúncio de novas greves dos médicos contra as propostas do Ministério da Saúde no que respeita ao novo regime de dedicação plena e aos aumentos salariais.