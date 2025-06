Retenção de talento é "estrutural para o país"

De facto, e apesar de cada vez mais serem valorizados outros benefícios que não os monetários, a remuneração continua a ser um dos principais fatores a considerar ao avaliar uma proposta de trabalho. Embora considere que as empresas têm de lidar com uma elevada carga fiscal "que as sobrecarrega e limita", esta não pode ser a única questão - ou a principal -, que leva as organizações "a não investirem no seu capital humano".