Reunião com sindicatos médicos termina sem acordo, negociações continuam quarta-feira

A reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos terminou hoje sem acordo e as negociações serão retomadas quarta-feira, com uma nova proposta da tutela em que os sindicatos esperam ver refletidas aproximações do Governo..Após várias horas de reunião, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) afirmaram que na contraproposta apresentada para hoje, o Ministério da Saúde não fez qualquer aproximação às reivindicações dos médicos e por isso, não foi possível um acordo.."As propostas que estiveram em cima da mesa hoje são exatamente as mesmas da semana anterior", disse em declarações aos jornalistas a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá.