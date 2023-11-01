Revisão da Lei Uber ainda não avançou cinco anos após criação do regime jurídico

A revisão da lei que regula o TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica), prevista para 2022, ainda não avançou, cinco anos após a entrada em vigor..Na lei 45/2018 está prevista a avaliação do regime jurídico três anos após a entrada em vigor..A avaliação aconteceu, tendo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) apresentado no relatório final propostas de ajustamento das regras em vigor. Contudo, o documento, datado de dezembro de 2021, apenas foi tornado público já no final de 2022..Já este ano, o Governo voltou a adiar a revisão da lei que rege a atividade do setor TVDE, prevendo agora que esteja concluída em 2024..Em fevereiro, na Assembleia da República, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, disse que o processo de revisão daquela que ficou conhecida como "Lei Uber" será feito depois de terminadas as alterações à Agenda do Trabalho Digno e de conhecidas as medidas da União Europeia para o setor..Portugal, que foi um dos pioneiros na elaboração de legislação para o setor do TVDE, que não existe na maioria dos países europeus, está agora à espera da proposta de diretiva da União Europeia, que está em discussão, para fazer as alterações à lei..A diretiva pretende introduzir uma presunção de laboralidade na relação contratual existente entre a plataforma e o trabalhador, através da verificação de certos indícios, tendo em conta que não é explícito se os motoristas da plataforma digital são prestadores independentes ou trabalhadores subordinados..Conforme explicou à Lusa Monique Arruda, investigadora no Centro de Estudos e Investigação em Direito da Universidade Católica Portuguesa, quando legislou sobre o assunto Portugal criou a figura de "uma quarta pessoa", além do operador de plataforma, cliente e prestador de serviço, que foi o operador de TVDE.."Para resolver o problema fiscal e os problemas existentes com o setor do táxi, a opção do legislador foi criar a figura do operador de TVDE para operar a Uber e a Bolt no transporte de passageiros, mas os motoristas não estão ligados ao operador de plataforma", disse..De acordo com a investigadora, tal facto "desonera a plataforma digital", já que "não é a empregadora em si, só o operador de TVDE pode ou não fazer contrato de trabalho com o motorista"..Portugal foi, mais uma vez pioneiro, ainda segundo Monique Arruda, ao criar "a presunção de laboralidade do trabalho em plataformas digitais com o artigo 12.º-A do Código do Trabalho"..A investigadora lembrou também que, em outubro de 2022, Portugal assinou uma carta rejeitando a adoção de medidas que "apenas perpetuam o desequilíbrio existente" entre as plataformas digitais e os trabalhadores, defendendo que a transição verde e digital ocorra "de mãos dadas com os direitos dos trabalhadores"..Também a advogada-estagiária Carolina Rufino, cuja tese de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Católica teve como tema o "Vínculo contratual de trabalhadores em plataformas digitais: o caso concreto dos motoristas TVDE", explicou ter chegado à conclusão, "após estudar várias questões", que os motoristas "são trabalhadores e não prestadores de serviços"..De acordo com Carolina Rufino, a questão jurídica estudada foi a classificação do vínculo jurídico dos motoristas TVDE, sendo que o problema se prende com a posição que a plataforma digital assume na relação com o motorista TVDE, na medida em que "esta não é, nem pretende ser considerada como entidade patronal, mas como mero serviço de intermediação de transportes".."Foi muito vendida a ideia de que trabalhar com TVDE permitia que o motorista fosse o seu próprio patrão, mas na verdade quando analisados todos os fatores não é bem o que acontece, apesar de terem uma livre escolha de horários ou trabalhar as horas que quiserem", explicou..Carolina Rufino sublinhou, no entanto, que apesar da escolha dos horários em que trabalham e das horas que fazem, isso tem "impacto na retribuição, que é precisamente variável tendo em conta o número de viagens realizadas" para atingir um determinado número que irá dar bónus ao motorista pelo operador da plataforma.."Parece que é o motorista quem controla o seu tempo, mas é a plataforma que exerce muito controlo sobre o trabalhador, uma vez que fixa a remuneração que este recebe por cada viagem, tem acesso constante à sua localização GPS, aplica sanções consoante a avaliação dos clientes, podendo até bani-los", tendo ainda em conta um algoritmo que nem o próprio operador de TVDE conhece, podendo este último fazer ou não um contrato de trabalho, acrescentou..Atualmente, cinco anos após a entrada da lei em vigor, publicada em Diário da República em agosto de 2018, são duas as plataformas TVDE a trabalhar no país: Uber e Bolt.