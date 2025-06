"O que pode o Governo fazer? Minimizar o risco para as startups"

Com uma crise política em pano de fundo no país, António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, garantiu no encerramento da oitava edição da Web Summit que o Governo - que está a prazo - "está a aperfeiçoar a lei das startups". Ricardo Lima, head of startups & investors da Web Summit, reconhece "que há algum trabalho que está a ser feito", mas ao Dinheiro Vivo defende que é preciso mais garantias.