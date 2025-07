Roménia vai superar Portugal em nível de vida, antecipa estudo da FEUP

"A previsível revisão em alta da nossa população nos dados do Eurostat (incorporando informação mais recente do INE) irá piorar ainda mais o nível de vida relativo, colocando Portugal abaixo da Roménia, na 6ª pior posição em 2022 (75,9% da UE), em vez da 7ª pior nos dados oficiais (77,1%). A conclusão é da análise "Economia e empresas: tendências, perspetivas e propostas", publicado pelo Gabinete de Estudos Económicos, Empresarias e de Políticas públicas (G3E2P) da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEUP).