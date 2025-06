Santa Casa de Lisboa disponibiliza 100 frações para arrendamento acessível

No total, esta iniciativa representa um investimento de 11,3 milhões de euros - 4,4 milhões relativos às 50 frações prontas no ano corrente e 6,9 milhões às frações que ficarão concluídas em 2024, e que têm financiamento do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU).