Secretário dos Assuntos Fiscais alerta que processo de IMI das barragens é complexo

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, salientou esta quarta-feira que a Autoridade Tributária notificou os titulares das barragens para inscrição das mesmas junto do fisco, mas alertou para a complexidade do processo do IMI destes imóveis..Numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), sobre o relatório de atividades desenvolvidas de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras de 2022, Nuno Santos Félix explicou que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) "desencadeou já as notificações" aos titulares dos imóveis para que inscrevam os mesmos em sede de nível 1..Caso tal não ocorra segue-se uma inscrição oficiosa e posteriormente a fase da avaliação.."Está a ser dado cumprimento ao despacho que existiu nesta matéria e, naturalmente, devemos é ter consciência de que, por um lado, é um processo complexo, por outro lado, há várias décadas que não se avaliavam barragens desta dimensão", disse..O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sublinhou que a avaliação e a liquidação do IMI sobre "estes imóveis depende do conjunto de procedimentos que depende de terceiros"..Relativamente ao cumprimento dos prazos advertiu que a litigância é um "fator de incerteza": "esse é o fator que AT não controla", disse..No entanto, salientou que "foi dada uma orientação muito clara à AT no sentido de desenvolver esforços para acautelar a avaliação e liquidação das barragens desde logo relativamente ao ano de 2019"..O governante explicou ainda sobre a simplificação do sistema fiscal que o executivo está "neste momento a terminar" um exercício, no âmbito de um programa de apoio às reformas estruturais da Comissão Europeia, "de revisão daquela que tem sido a litigância" nos últimos anos..O exercício incluiu a análise das decisões para "identificar tendências de relevância" e "quais é que são as áreas em que é necessário intervir, seja do ponto de vista legislativo - simplificando e alterando regimes -, seja do ponto de vista procedimental da própria instituição, com um sistema fiscal mais simples e eficaz", apontou.