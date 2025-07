Sem IVA Zero, cabaz de Natal custaria mais 4,8%

Note-se que todos estes produtos, à exceção do óleo alimentar, que é tributado a 23%, têm, em condições habituais, uma taxa de IVA aplicável de 6% - a mais reduzida, uma vez que são considerados bens de primeira necessidade. No caso do óleo, o Orçamento do Estado para 2024 prevê a passagem do escalão para o intermédio (13%). Para que se percecione o impacto em detalhe, a medida deu um benefício de 43 cêntimos no óleo, nove cêntimos nos ovos, 12 cêntimos no arroz carolino, cinco cêntimos no leite, 62 cêntimos no azeite, um cêntimo no pão, 77 cêntimos no bacalhau, sete cêntimos nas batatas, 26 cêntimos no peru e nove cêntimos na couve.