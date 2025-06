SIM diz que acordo revela responsabilidade e garante aumento de 400 euros a médicos

"Este acordo intercalar permite a todos os médicos ter uma valorização salarial, algo que já não acontecia há vários anos, desde há mais de 10 anos, de cerca de 400 euros mensais, para todas as carreiras, se fazem urgência, se não fazem urgência, de uma forma transversal", disse Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, no final da reunião no Ministério da Saúde (MS), a última de uma negociação que durava há 19 meses e que o executivo deu por concluída na terça-feira.