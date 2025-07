Sindicato insiste que CEO da Altice Portugal deve esclarecer possível venda

Em comunicado enviado no seguimento da quinta sessão de negociação do acordo coletivo de trabalho (ACT) da Altice Portugal, que se realizou na quinta-feira, o STPT disse ter insistido no pedido de que a presidente executiva (CEO), Ana Figueiredo, participe na próxima reunião, no dia 05 de janeiro, para esclarecer as notícias sobre uma possível venda da empresa, acrescentando que a responsável "não se compromete" a ir à mesa negocial.