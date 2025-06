Sindicatos acusam banca de propor aumentos "miseráveis" de 2% para 2024

"Os sindicatos tiveram bom senso na sua proposta - consideraram a inflação de 2023, a recuperação parcial da perda do poder de compra e, fundamentalmente, os ganhos de produtividade - e reivindicaram 6% de aumento. As instituições de crédito subscritoras do ACT do setor bancário (...) responderam com a miserável e indecorosa contraproposta de 2%", disseram em comunicado hoje divulgado Mais Sindicato, SBN -- Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e SBC -- Sindicato dos Bancários do Centro.