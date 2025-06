Sindicatos dos médicos esperam "vontade política" do Governo para obter acordo

Joana Bordalo e Sá falava a propósito de uma reunião técnica agendada para hoje com o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, na qual não marcará presença. No encontro, que contará apenas com a comparência do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), está prevista a discussão a regulamentação das Unidades de Saúde Familiar (USF) e dos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI).