Sindicatos médicos vão apresentar contraproposta após reunião inconclusiva com Governo

Os sindicatos médicos vão apresentar na próxima reunião com o Governo, dia 27, uma contraproposta que consiste essencialmente na exigência das 35 horas semanais e um aumento do salário base..Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e Federação Nacional dos Médicos (Fnam) reuniram-se esta quinta-feira com o ministro da Saúde, sem que da reunião, disseram no final, tenha saído qualquer acordo..O ministro da Saúde apresentou ao SIM e à Fnam uma proposta que prevê um novo modelo remuneratório e um suplemento de 500 euros mensais para os médicos que realizam serviço de urgência e a possibilidade de poderem optar pelas 35 horas semanais..Após uma nova ronda de negociações, que durou várias horas esta tarde, os sindicatos disseram que não chegaram a acordo com o Governo, mas manifestaram-se disponíveis para negociar e anunciaram a apresentação conjunta de uma contraproposta..Poe seu turno, o ministro da Saúde fez, ainda assim, um balanço positivo da reunião, e manifestou-se otimista quanto às negociações, retomadas na próxima semana..À saída do encontro, as duas organizações sindicais confirmaram não ter chegado a acordo com a tutela, mas esse resultado não desmotivou o ministro Manuel Pizarro, que mantém o otimismo e espera um consenso em breve.."Vamos fazer na próxima semana uma nova reunião negocial que eu espero que seja mais conclusiva. Uma aproximação tem de ser feita dos dois lados e tenho a expectativa de que os médicos no terreno também recebam estas notícias de forma positiva", disse o ministro, em declarações aos jornalistas..Notícia atualizada às 20 horas.