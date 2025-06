Sindicatos preparam ações judiciais contra bancos por irregularidades no cálculo de pensões

"Estes sindicatos enviaram uma comunicação aos bancos Santander, Novo Banco, BPI e Montepio no sentido de corrigirem a regra que aplicam na distribuição da pensão de reforma a cargo da Segurança Social no caso de bancários reformados que descontaram para este regime fora e dentro do setor", lê-se no comunicado hoje divulgado por Mais Sindicato, SBN -- Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e SBC -- Sindicato dos Bancários do Centro.