SMAS de Sintra atribuem crédito aos clientes que aderiram à recolha de biorresíduos

Citado na nota, o presidente da Câmara e do Conselho de Administração dos SMAS de Sintra, Basílio Horta, diz que "este crédito é sinónimo do reconhecimento por quem contribuiu para o desagravamento da liquidação desta taxa", referindo-se aos clientes dos SMAS que aderiram ao sistema, que já beneficiam, desde o início do ano de 2023, de um desconto de um euro como incentivo à separação seletiva de resíduos alimentares.