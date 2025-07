Só 25% das PME sabem como atuar na sustentabilidade

É preciso agir rapidamente, acredita a diretora-adjunta do CRB da Católica. A nova legislação entra em vigor em 2025 para as grandes empresas, com efeitos na recolha de informação já em 2024. As pequenas e médias, não-cotadas, estão libertas desta obrigação, mas Filipa Pires de Almeida acredita que o mercado o vai exigir. "Temos de aumentar a consciência e a formação e ajudar as empresas, de forma muito prática, a começarem a incorporar este alinhamento estratégico com a sustentabilidade", defende, argumentando que "quem vende produtos que não são sustentáveis não tem futuro".