Só nas minas do Romano e Barroso estarão envolvidos 910 milhões de euros

No rescaldo dos acontecimentos de ontem, quando o país foi acordado com notícias de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) estaria a investigar factos relacionados com as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas), além de um projeto não identificado para uma central de produção de energia a partir de hidrogénio, em Sines - que teria sido apresentado por um consórcio que se candidatou ao estatuto de Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu (IPCEI) -, importa esclarecer qual é, afinal, o verdadeiro valor que lítio e hidrogénio podem representar para Portugal.