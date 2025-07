Sobem salários, mas também os preços. O que muda no ano de 2024

Os contribuintes vão pagar menos IRS em 2024. Além dos escalões serem atualizados a 3% e as taxas marginais desde o primeiro ao quinto escalões baixarem, o Governo atualizou as tabelas de retenção na fonte, o que garantirá mais rendimento líquido disponível a trabalhadores e pensionistas. As novas tabelas foram publicadas no sábado em Diário da República e, segundo as taxas definidas, o valor a partir do qual os salários fazem retenção de IRS aumenta em janeiro para 820 euros [valor do salário mínimo] com um ganho de rendimento líquido mensal de cerca de 28 euros. Além disso, as alterações feitas vão fazer com que um salário de 1 300 euros pague menos cerca de 28 euros de IRS, a partir de janeiro, do que pagava em 2023, e, por exemplo, um solteiro com um dependente e um salário bruto de 900 euros, que desconta atualmente 24,66 euros de IRS, este ano terá um alívio de quase 21 euros mensais (84%). Noutro exemplo, um trabalhador casado com um dependente e com um rendimento bruto de dois mil euros por mês, cuja retenção atual em sede de IRS é de 384,09 euros, vai ver a retenção na fonte reduzida em 15%, o que se traduz num ganho líquido mensal de cerca de 56 euros. Quanto aos reformados, por exemplo, um pensionista não casado com uma reforma de 900 euros mensais vai ter uma redução na fonte de 49%, o que corresponde a um aumento de rendimento líquido de 25 euros por mês. As novas tabelas para foram desenhadas de forma a acomodar a alterações ao IRS contempladas no Orçamento do Estado para 2024, nomeadamente as novas regras do mínimo de existência e as alterações aos escalões.