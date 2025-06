Standard & Poor's melhora perspetiva da dívida portuguesa para positiva

"Apesar dos ventos contrários decorrentes da inflação elevada e do crescimento moderado na Europa, a economia de Portugal deverá expandir-se 2,5% em termos reais em 2023", prevê, salientando que "este valor é superior ao de outros pares europeus" e "sinaliza a resiliência da economia portuguesa", beneficiando do efeito de arrastamento, do pacote de apoio do Governo e das "fortes exportações líquidas, especialmente do turismo".