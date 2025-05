Startups faturam 2,3 mil milhões de euros em Portugal

Assim, segundo os dados apresentados, "desde o início da última década, a criação de startups cresceu em todos os anos, com exceção de 2020", sendo que "este crescimento tem vindo a intensificar-se e 70% do total das atuais startups foram criadas nos últimos cinco anos, com 2021 e 2022 a atingirem os máximos", com 600 e 706, respetivamente.