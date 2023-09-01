TAP aumenta voos para Brasil, Moçambique, América do Norte e Itália no próximo verão

A TAP anunciou esta sexta-feira a operação para o verão de 2024, com mais 11 frequências semanais no Brasil e acréscimos também para Moçambique, América do Norte e Itália, informou a companhia aérea, em comunicado..No total, a TAP vai elevar "o total de partidas de Portugal para 91 semanais", realçando que "este desenvolvimento está planeado sem recurso a contratação externa de aeronaves e é possível após uma primeira revisão da rede e reajustes em algumas frequências atuais", realçou a companhia aérea liderada por Luís Rodrigues..No Brasil, Recife vai ganhar mais três frequências semanais a partir de Lisboa, passando de sete para dez, o Rio de Janeiro cresce de dez para doze e São Paulo, Belém, Brasília, Natal, Maceió, Porto Alegre e Salvador também terão mais um voo semanal de e para Portugal..A companhia aérea portuguesa vai também aumentar a sua operação em Maputo, capital de Moçambique, para quatro voos semanais, em vez dos atuais três..Já na América do Norte, a TAP vai aumentar para 13 os voos semanais para Toronto, no Canadá, enquanto São Francisco, na Califórnia (EUA), também vai passar a contar com seis voos semanais no pico do verão, contra cinco semanais em 2023..Por fim, na Europa, apenas Itália vai ter um aumento de frequências, com Roma a ganhar mais um voo diário, passando para cinco operações por dia de e para a capital italiana, totalizando as 35 frequências semanais..Também Florença vai passar de oito para dez frequências semanais.