Tarifa social da eletricidade pode vir a implicar custos para os consumidores

A aprovação de um novo modelo de financiamento da tarifa social da eletricidade, que passará a incluir, além dos produtores, também as empresas que comercializam energia, pode significar que parte deste custo passará a ser suportada pela generalidade dos consumidores de eletricidade, avança esta sexta-feira o Público..O decreto-lei da medida, aprovada na semana passada em Conselho de Ministros, ainda não foi publicado, mas, segundo o jornal, já é certo que o encargo que tem incidido até agora nos produtores de eletricidade, passará a ser repartido por várias entidades..Embora o Ministério do Ambiente e da Ação Climática não esclareça se a inclusão dos comercializadores de eletricidade nesta equação significa ou não que o encargo será repassado para o consumidor final, fontes do setor indicam que nada impede, à partida, que as empresas passem a incluir este custo nas suas margens de comercialização.