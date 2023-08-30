Taxa de desemprego estabilizou nos 6,3% em julho

A taxa de desemprego estabilizou em julho, situando-se em 6,3%, um valor idêntico ao registado no mês anterior, embora 0,3 pontos percentuais (p.p.) acima do período homólogo, revelam os dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)..O gabinete estatístico estima que, no sétimo mês do ano, existiam cerca de 329,9 mil pessoas desempregadas em Portugal, menos 3,4 mil (-1%) do que em junho, mas praticamente mais 20 mil (+6,4%) em relação ao igual período do ano passado..A população ativa, por seu turno, terá diminuído em torno 6,1 mil pessoas (-0,1%) para um total de 5262,6 mil, face a junho, enquanto a população inativa deverá ter conhecido um aumento de 7,8 mil indivíduos (+0,3%) em relação ao mesmo mês..De acordo com o INE, a redução da população ativa "resultou do decréscimo da população desempregada (3,4 mil; 1,0%) e da população empregada (2,7 mil; 0,1%)..Já a subida registada na população inativa é explicada, essencialmente, "pela variação do número de outros inativos (10,3 mil; 0,5%)"..Em detalhe, sabe-se agora que havia, em julho, cerca de 4932,7 mil pessoas empregadas, o que significa um decréscimo de 2,7 mil indivíduos em comparação com o mês anterior, mas um crescimento 62,7 mil pessoas relativamente a julho de 2022..Quanto à subutilização do trabalho, o instituto refere que abrangeu 629,6 mil pessoas, um valor inferior ao do mês anterior (6,3 mil; 1,0%) e ao de três meses antes (21,4 mil; 3,3%), mas superior ao do período homólogo (10,2 mil; 1,6%).."A taxa de subutilização do trabalho - estimada em 11,6% - diminuiu 0,1 p.p. em relação ao mês anterior e 0,4 p.p. em relação a três meses antes, tendo-se mantido inalterada por comparação com a do mesmo mês do ano anterior", pode ler-se.