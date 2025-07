Taxa de juro no crédito à habitação supera os 4% em agosto, um novo recorde em 14 anos

A prestação média mensal, que tem em consideração a totalidade dos contratos, também cresceu, situando-se nos 379 euros em agosto, mais nove euros do que em julho e mais 111 euros do que em agosto de 2022, ou seja, um acréscimo superior a 41%, no espaço de um ano. Deste valor, 216 euros (57%) correspondem a pagamento de juros e 163 euros (43%) a capital amortizado.