Taxas fixa e mista já pesam quase 40% nos novos créditos à habitação

A entidade liderada por Mário Centeno justifica este abrandamento com a aposta dos particulares nas amortizações antecipadas do crédito à habitação, que dispararam 62% em relação aos três primeiros trimestres do ano passado, potenciados pelo diferencial significativo entre o custo dos empréstimos e a remuneração de depósitos. Consta do relatório que o aumento "foi mais acentuado nos reembolsos antecipados parciais, que quadruplicaram, ainda que os reembolsos antecipados totais representem 82% do valor global".