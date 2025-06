Teodora Cardoso: Cavaco Silva enaltece competência e "notável independência"

Numa mensagem enviada à agência Lusa, na qual endereça "com tristeza" as "sentidas condolências" à família de Teodora Cardoso, que morreu no sábado aos 81 anos, Cavaco Silva refere que a economista "contribuiu decisivamente para a consolidação e credibilidade do Conselho das Finanças Públicas", a que presidiu, ao demonstrar "competência e uma notável independência, não se curvando perante os ataques e tentativas de interferência do poder político".