Todos os concelhos do país com cobertura 5G no terceiro trimestre

A totalidade dos concelhos tinha cobertura 5G no terceiro trimestre, bem como 62% das freguesias do país, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), hoje divulgados.."No final do 3.º trimestre de 2023, de acordo com a informação reportada à Anacom, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 8.226, distribuídas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e por 1.924 freguesias (62% das freguesias no país)", informou a entidade reguladora..Entre junho e agosto, o número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 5% face ao trimestre anterior, correspondendo a 395 novas estações..Já o número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 5%, das quais mais 10% em freguesias de baixa densidade, correspondendo a 86 novas estações, e 1% em freguesias nas Regiões Autónomas, com mais duas novas estações..A área total das freguesias onde não existem estações 5G representa 27% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 10% da população nacional..Segundo o regulador, a NOS continua a ser o operador que, até à presente data, instalou mais estações de base 5G, sendo seguida pela Vodafone e pela MEO..Já no que diz respeito à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, a NOS cresceu 4% (+ 164 estações), a Vodafone 7% (+ 181 estações) e a MEO 4% (+ 50 estações)..Tomando como referência o final do 3.º trimestre, a NOS é o operador que instalou um maior número de estações de base 5G, num total de 3.889 estações (47%), seguindo-se a Vodafone com 2.950 estações (36%) e a MEO com 1.387 estações (17%)..Quanto à densidade de estações de base 5G em Portugal, observou-se que no final do trimestre em análise esta era, em média, de aproximadamente uma estação de base por cada 11 km2.