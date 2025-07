Trabalho temporário diminui 6,6% no terceiro trimestre face a 2022

Verifica-se, então, um crescimento de 0,3% em relação aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, com um total de 100 488 colocações, e um acréscimo de 27,8% relativamente aos mesmos três meses de 2020, que somaram as 78 905 colocações. Contudo, e apesar de alguns sinais de recuperação, os valores de 2023 ainda comparam mal com 2019, estando 14% abaixo das colocações do terceiro trimestre do ano pré-pandemia, que totalizavam as 116 766.