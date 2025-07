Traçado da linha de alta velocidade 'reservado' durante pelo menos dois anos

"Neste momento, julgo que estão criadas todas as condições para que possa avançar. Estamos mais avançados no processo do que alguma vez estivemos. Existe um consenso sobre a necessidade de uma nova linha Porto-Lisboa", salientou, acrescentando que sendo possível lançar os concursos da primeira fase de obra em 2024, há "condições de cumprir o calendário anunciado e ter a primeira fase em operação no final de 2028".