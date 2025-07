Tribunal de Contas sugere mais controlo na execução de políticas públicas ao novo Governo da Madeira

O TdC realçou que o reporte orçamental e financeiro da Região Autónoma da Madeira (RAM) "regista uma evolução positiva ao longo dos anos", mas salientou também situações "que reiteradamente têm sido alvo de recomendações" pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC) devido aos riscos que representam para as contas públicas madeirenses, numa altura em que está em curso a reforma das finanças públicas regionais e a sua harmonização com a Lei das Finanças das Regiões Autónomas e com a Lei de Enquadramento Orçamental (do Estado).