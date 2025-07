Turismo de Portugal investiu recorde de 800 mil euros para promover gastronomia

"2023 marca uma diferença do ponto de vista da promoção de Portugal como destino de gastronomia", disse hoje a vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal Lídia Monteiro, durante um encontro, em Lisboa, com a imprensa sobre a gala de apresentação da parte portuguesa do Guia Michelin Espanha e Portugal 2024, que decorrerá em 27 de fevereiro no Algarve.