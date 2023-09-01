Turismo de Portugal vai aumentar em 20% apoio às entidades regionais

O Turismo de Portugal vai aumentar em 20% o apoio que é atribuído às entidades regionais de turismo, afirmou esta sexta-feira, em Coimbra, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.."Foi uma decisão que já tomei e que dei nota ao presidente do Turismo de Portugal para que haja um reforço de 20% naquilo que é o apoio do Turismo de Portugal às entidades regionais de turismo", disse Nuno Fazenda, que discursava em Coimbra, na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Turismo do Centro de Portugal, que passa a ser presidida por Raul Almeida..Segundo o membro do Governo, "é importante dar mais voz, mais força e mais recursos às regiões", reconhecendo que se pode ir "mais além" no financiamento das entidades regionais..O secretário de Estado do Turismo respondia a Raul Almeida, que no discurso de tomada de posse, defendeu uma atualização orçamental das entidades regionais..Nuno Fazenda considerou que "as regiões têm um papel fundamental no turismo", assumindo um "papel importante na afirmação dos seus territórios"..Durante o seu discurso, o governante notou que o turismo continua a alcançar "resultados históricos" no país, dando nota de que o primeiro semestre de 2023 foi "o melhor semestre de sempre da história do turismo", crescendo quer em dormidas quer nas receitas turísticas..No entanto, notou que há alguns problemas, nomeadamente a falta de mão-de-obra no setor.."Temos de atuar em diferentes dimensões para atrair talento para o setor do turismo e no que diz respeito às qualificações", notou, considerando que é necessário aumentar o salário médio no setor, que continua abaixo da média da economia nacional..Para o secretário de Estado, "tem de haver mais esforço para progredir nesse sentido", apontando também para a captação de mão-de-obra estrangeira para resolver esse problema.