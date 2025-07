Turismo do Porto e Norte quer setor sustentável sem ceder ao 'greenwashing'

"Não queremos comprar sustentabilidade. Nós queremos agir e, antes de ter uma certificação, temos de fazer um caminho. Este manifesto é para que todos nós assinemos um compromisso, para depois dar o passo da certificação e, a seguir obter a certificação do setor do turismo de toda a região", declarou Luís Pedro Martins, durante a cerimónia de apresentação do "Movimento da Sustentabilidade", que está a decorrer no Museu do carro Elétrico, no Porto.