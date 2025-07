Turismo Porto e Norte e Associação Turismo do Porto aprovam plano de 14 milhões de euros até 2030

"A nova visão do Turismo do Porto e Norte de Portugal/Associação de Turismo do Porto e Norte será a de afirmar-se como uma organização de expressão internacional, que visa promover o destino Porto e Norte de Portugal de forma inovadora e competitiva, aportando valor à economia da região, seguindo valores de sustentabilidade e de serviço excecional ao visitante", lê-se num comunicado da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) enviado esta terça-feira à agência Lusa.