UGT contesta limites de isenção fiscal para despesas de teletrabalho

A UGT frisa que "a publicação da portaria é fundamental para desbloquear o pagamento da compensação por prestação de trabalho em teletrabalho", e já peca por tardia. "A UGT têm vindo a reivindicar a sua regulamentação, por entender que a ausência da mesma penaliza os trabalhadores e a contratação coletiva", diz. A medida foi introduzida no Código do Trabalho e entrou em vigor no dia 1 de maio, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, mas falta a regulamentação.